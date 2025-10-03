На набережной Владивостока вспыхнул пожар в кафе
В кафе на набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло на улице Батарейная.
По прибытии пожарных кафе было охвачено пламенем. О пострадавших не сообщается.
«В настоящее время огнеборцы МЧС России проводят тушение пожара на площади около 150 квадратных метров»», — говорится в сообщении.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание в промышленной зоне на юге Москвы. Площадь пожара составила 10 кв. м.
