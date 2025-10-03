сегодня в 03:09

На набережной Владивостока вспыхнул пожар в кафе

В кафе на набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на улице Батарейная.

По прибытии пожарных кафе было охвачено пламенем. О пострадавших не сообщается.

«В настоящее время огнеборцы МЧС России проводят тушение пожара на площади около 150 квадратных метров»», — говорится в сообщении.

