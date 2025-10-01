Пожар потушили в промзоне на юге Москвы
Фото - © скриншот
Пожарные ликвидировали возгорание в промышленной зоне на юге Москвы. Площадь пожара составила 10 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
ЧП произошло в среду днем по адресу: улица Мелитопольская, дом №11, корп. 2. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят промышленные помещения со складами и производством сухих смесей.
Благодаря слаженным действиям возгорание оперативно ликвидировали. Предварительно, в результате происшествия пострадавших нет.
К ликвидации пожара были привлечены около 50 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.