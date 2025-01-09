На МЦД-2 произошел сбой движения поездов

На 2-й линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов. Причиной внештатной ситуации стала задержка состава, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на пассажиров.

Поезд остановился между Красногорской и Опалихой. В Сети также появились, как утверждается, кадры из поезда, снятые пассажиром в момент сбоя в движении.

Информации о пострадавших не приводилось.

Ранее Минтранс Московской области призвал жителей региона проявлять осторожность на дорогах в гололедицу. Автомобилистов также призывали увеличить дистанцию во время движения и отказаться от резких маневров.