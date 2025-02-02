На Можайском шоссе в Москве восстановили движение после смертельного ДТП Происшествия 02 февраля 2025 00:19

На Можайском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП, в результате которого погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.