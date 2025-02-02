На Можайском шоссе в Москве восстановили движение после смертельного ДТП
На Можайском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП, в результате которого погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
«Движение на Можайском шоссе восстановлено», — говорится в сообщении.
В результате ДТП погиб пассажир такси — мужчина 1996 года рождения.
Ранее сообщалось, что вечером 1 февраля на Можайском шоссе в районе дома № 48 столкнулись сразу три автомобиля, из-за этой аварии движение транспорта затруднено.