На МКАД столкнулись автомобиль и грузовик
На внешней стороне 103 км МКАД (в районе съезда № 103) столкнулись автомобиль и грузовик, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что супруга водителя самосвала, который в Серпухове устроил массовую аварию, заявила, что ее 45-летний муж неоднократно просил работодателя проверить состояние транспортного средства.