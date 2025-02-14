На МКАД перекрыли полосы из-за массовой аварии

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Массовая автоавария произошла на внутренней стороне 34-го километра МКАД. На месте столкнулись несколько машин, информация о пострадавших выясняется, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

ДТП случилось в районе съезда № 33. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Автомобили могут осуществлять движение только по трем полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.

Причины и детали аварии устанавливаются.

14 февраля в центре Москвы иномарка насмерть задавила 89-летнюю женщину. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются дорожные полицейские и следственно-оперативная группа.

Накануне на платной трассе в подмосковном Солнечногорске также случилось ДТП с тремя погибшими.