На митинге, где Трампа ранили в голову, стреляли из трех видов оружия

Американский телеканал CNN рассказал, что аудиоанализ, проведенный в рамках расследования попытки убийства бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, выявил использование не менее трех типов оружия на месте ЧП. Однако в ФБР заявляли, что подозреваемый действовал в одиночку, сообщает Газета.ru .

«Экспертиза показывает, что на митинге в поддержку Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу были произведены выстрелы из по меньшей мере трех видов оружия», — отмечается в сообщении CNN.

Телеканал со ссылкой на ученых заявил, что первые три выстрела были осуществлены из предполагаемого оружия А, за ними последовали пять выстрелов из возможного оружия В. Стрельба завершилась последним «акустическим импульсом», произведенным из предполагаемого оружия С.

Вечером 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. В ходе выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в политика стреляли — пуля задела его ухо.

Стрелка ликвидировали и идентифицировали. По данным ФБР, это 20-летний житель Пенсильвании Томас Матью Крукс. По данным New York Post, молодой человек открыл стрельбу с крыши промышленного объекта, находящегося примерно в 120 метрах от сцены, где выступал Трамп.