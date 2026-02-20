На мать убитого педофилом 9-летнего Паши возбудили дело в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на мать убитого девятилетнего мальчика Паши возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает « Mash на Мойке ».

Суммарно в семье было семеро детей, в том числе убитый Паша. Младшему ребенку всего 2 месяца.

Паша пошел на прогулку 30 января в Санкт-Петербурге и исчез. Его искали правоохранители и волонтеры. 2 февраля в Псковской области задержали Петра Ж. Он признался в убийстве ребенка. Тело нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

38-летний мужчина заманил мальчика на парковке ТЦ. Там он «дежурил» на иномарке белого цвета и, предположительно, предлагал детям интим за деньги.

11 февраля прошли похороны Паши на Южном кладбище в Санкт-Петербурге. На его могилу принесли венки и игрушки.

