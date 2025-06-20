сегодня в 19:59

На мать 15-летней девочки, избившей дедушку в Подмосковье, составлен протокол

Подмосковные полицейские провели проверку по факту того, что 15-летняя жительница Сергиево-Посадского округа нанесла побои пожилому мужчине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области .

В ходе мониторинга Сети правоохранители увидели ролик, в котором девочка наносит удары руками и ногами пенсионеру. Личность правонарушительницы была установлена.

Несовершеннолетнюю опросили в отделе полиции, выяснив обстоятельства происшествия. В итоге девочку поставили на профилактический учет, а на ее мать составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Ранее Telegram-канал «МК: срочные новости» написал, что пожилой мужчина подошел к компании подростков, которые снимали видео, и решил позировать вместе с детьми на камеру. Затем он попытался поцеловать грудь одной из девочек.

После этого несовершеннолетняя заставила мужчину извиниться и избила его.