В Подмосковье дедушку поставили на колени за поцелуй в грудь школьницы

В Подмосковье пожилого мужчину поставили на колени за поцелуй в грудь школьницы

В подмосковном Сергиевом Посаде пожилой горожанин подошел к компании подростков, начал сниматься с ними в видео и попытался поцеловать грудь одной из девочек, утверждает «МК: срочные новости» . После этого седого мужчину поколотили, а школьница заставила его извиняться на коленях.

По данным журналистов, несовершеннолетние снимали видео прямо у здания администрации, когда к ним подошел пожилой человек. Дедушка начал общаться с детьми и вместе с ними позировать на камеру.

В один момент он, держась под руки и обнимаясь с двумя девушками, решил поцеловать одну из них в грудь. Несовершеннолетняя закричала и убежала.

После этого 15-летняя школьница, которую хотел мужчина, заставила его встать на колени и извиниться перед ней. По информации издания, седого мужчину также побили.