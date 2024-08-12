На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл
Дептранс: машина и мотоцикл столкнулись на столичном Ленинградском шоссе
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На московском Ленинградском шоссе произошло ДТП — врезались машина и мотоцикл, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Авария произошла рядом с домом 4с6. К месту происшествия отправили сотрудников оперативных служб Москвы.
Также сообщается о затруднении движения на два километра в сторону области. Оперативные службы выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее на МКАД столкнулись машина и мотоцикл. В аварии погибла 21-летняя девушка.