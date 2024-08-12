На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл

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Дептранс: машина и мотоцикл столкнулись на столичном Ленинградском шоссе

На московском Ленинградском шоссе произошло ДТП — врезались машина и мотоцикл, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла рядом с домом 4с6. К месту происшествия отправили сотрудников оперативных служб Москвы.

Также сообщается о затруднении движения на два километра в сторону области. Оперативные службы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на МКАД столкнулись машина и мотоцикл. В аварии погибла 21-летняя девушка.