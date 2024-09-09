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На Курском вокзале у пассажира украли сумку, в которой было 165 тыс. рублей

На Курском вокзале злоумышленник похитил портфель у пассажира столичного метро. В сумке находилась крупная сумма наличных денег и дебетовые карты, сообщает « МВД Медиа ».

51-летний мужчина сидел на скамейке и разговаривал по телефону. В какой-то момент злоумышленник похитил у него лежащий рядом портфель, в котором было 165 тыс. рублей наличными.

Также в сумке находились дебетовые карты, безлимитный проездной билет, удостоверение сотрудника РЖД, паспорт и рабочие документы. Москвич обратился с заявлением о краже в дежурную часть транспортной полиции.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на ж/д станции, и определили внешность злоумышленника. Его удалось задержать.

Злоумышленник оказался ранее неоднократно судимым 42-летним приезжим из Пермского края. Было установлено, что он успел потратить все наличные деньги, а портфель выбросил.

Следствием ЛУ МВД России на станции Москва-Курская в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.