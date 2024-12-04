На Кубе вновь произошел полный блэкаут

В связи с проблемами на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в провинции Матансас энергетическая сеть Кубы снова вышла из строя.

«Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гуитераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения», — говорится в сообщении министерства энергетики и горной промышленности островного государства в соцсети Х.

В министерстве добавили, что в настоящее время оперативные службы устраняют проблему и восстанавливают электроснабжение.

В середине октября все населенные пункты Кубы остались без света после аварии на ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе. По словам президент Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, всему виной усиление санкций США против республики.