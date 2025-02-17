На Кубани повреждены более 50 домов после атак ВСУ
Более 50 получили повреждения после атак украинских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
«После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах поврежден 51 дом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что владельцам окажут помощь в восстановлении домов.
Ночью украинские солдаты пытались нанести массированный удар беспилотниками по России. ВСУ запустили практически 100 беспилотников, но атаку успешно отбили.