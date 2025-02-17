На Кубани повреждены более 50 домов после атак ВСУ Происшествия 17 февраля 2025 23:57

Более 50 получили повреждения после атак украинских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.