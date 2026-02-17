На Кубани два человека пострадали в результате атаки БПЛА
Из-за падение обломков БПЛА в Краснодарском крае пострадали 2 человека, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
«Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Крмое того, из-за падения обломков БПЛА повреждены 4 частных дома. В двух из них произошло возгорание.
Ранее средства противовоздушной обороны за 4 часа перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над российскими регионами.
