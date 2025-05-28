На Краснопресненской набережной затруднено движение из-за ДТП

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Два автомобиля столкнулись на Краснопресненской набережной. Из-за аварии движение транспорта в районе д. 8 затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Столкнувшиеся автомобили находились во второй и третьей полосах. На месте ДТП работают оперативные службы города.

Причины инцидента выясняются. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

В районе дорожной аварии движение транспорта затруднено на 1,3 км, поэтому водителям порекомендовали объезжать место ДТП.

Ранее ехавшая задним ходом Kia насмерть сбила 3-летнюю девочку в Бронницах. ДТП произошло в придворовой территории.