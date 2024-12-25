На Красной площади около катка произошел взрыв пиротехники

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Силовики в Москве обследуют Красную площадь после сообщения о взрыве

Силовики обследуют Красную площадь в Москве. Предварительно, в районе катка был слышен звук взрыва пиротехники, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидцы отметили, что звук взрыва был слышен в районе катка. Также был виден дым.

Особое внимание правоохранители уделяют обследованию ГУМ-катка и территории ярмарки.

Ранее Общероссийская общественная организация «Ветераны России» обратилась в Госдуму с просьбой запретить реализацию пиротехнических изделий во время СВО. Основная цель инициативы — обеспечение общественного спокойствия и безопасности граждан.