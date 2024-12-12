Общественники просят запретить продажу пиротехники в России во время СВО
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Общероссийская общественная организация «Ветераны России» обратилась в Госдуму с просьбой запретить реализацию пиротехнических изделий во время СВО, сообщает Life.ru.
Основная цель инициативы — обеспечение общественного спокойствия и безопасности граждан, а также укрепление солидарности и поддержка военнослужащих, говорится в сообщении.
Фейерверки и другие пиротехнические средства способны создавать визуальные и звуковые эффекты, которые могут восприниматься населением как признаки чрезвычайной ситуации или военной тревоги. Это особенно актуально для жителей приграничных территорий РФ, отмечается в обращении.
«Активное использование пиротехники создает дополнительные риски в условиях возможного применения БПЛА со стороны противника, которые могут маскироваться под сигналы военной опасности», — считают общественники.
Кроме того, по мнению общественников, использование пиротехники сейчас неуместно, лучше направить эти средства на поддержку участников СВО и их семей.