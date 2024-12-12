Общественники просят запретить продажу пиротехники в России во время СВО

«Ветераны России» призвали отказаться от пиротехники во время СВО

Общероссийская общественная организация «Ветераны России» обратилась в Госдуму с просьбой запретить реализацию пиротехнических изделий во время СВО, сообщает Life.ru .

Основная цель инициативы — обеспечение общественного спокойствия и безопасности граждан, а также укрепление солидарности и поддержка военнослужащих, говорится в сообщении.

Фейерверки и другие пиротехнические средства способны создавать визуальные и звуковые эффекты, которые могут восприниматься населением как признаки чрезвычайной ситуации или военной тревоги. Это особенно актуально для жителей приграничных территорий РФ, отмечается в обращении.

«Активное использование пиротехники создает дополнительные риски в условиях возможного применения БПЛА со стороны противника, которые могут маскироваться под сигналы военной опасности», — считают общественники.

Кроме того, по мнению общественников, использование пиротехники сейчас неуместно, лучше направить эти средства на поддержку участников СВО и их семей.