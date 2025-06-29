На катамаране, вспыхнувшем в заливе под Владивостоком, не сработал огнетушитель

Очаг возгорания на катамаране «Мерлион», вспыхнувшем 29 июня в заливе Петра Великого под Владивостоком, находился на кухне. При этом огнетушитель, которым было оснащено судно, почему-то не сработал, сообщает 360.ru .

Пожар произошел за считанные минуты. К счастью, людей удалось эвакуировать с горящего катамарана. Их подобрал проходящий мимо катер.

Ранее отмечалось, что пассажиров на корабле не было. В момент пожара там находился только экипаж. По предварительным данным, никто не пострадал.

Приморская прокуратура разбирается с причинами произошедшего пожара.