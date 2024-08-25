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На Каширском шоссе произошло ДТП с тремя автомобилями

На Каширском шоссе в районе д. 55 в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщил столичный «Дептранс» в Telegram-канале .

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Движение в 1, 4 и 5-й полосах движения затруднено на 1 км. Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что пострадавших в аварии на 38 километре Московской кольцевой автодороги эвакуировали на воздушном транспорте.