сегодня в 02:21

На Камчатке зафиксированы более 40 афтершоков за сутки

Более 40 афтершоков произошло на Камчатке за сутки. В населенных пунктах ощущались четыре из них, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«За сутки произошел 41 афтершок», — говорится в сообщении.

Ранее участник Научного совета ППК РЭО, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко заявил, что произошедшее 30 июля на Камчатке землетрясение — не первое такое происшествие в истории полуострова.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.