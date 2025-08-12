На Камчатке зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,5

сегодня в 22:48

Специалисты камчатского филиала Единой геофизической службы РАН зарегистрировали подземные толчки в регионе. Землетрясение силой 5,5 баллов произошло в 275 километрах от главного города полуострова — Петропавловска-Камчатского, пишет ТАСС .

Согласно информации ученых-сейсмологов, эпицентр находился на значительной глубине — более 65 километров под поверхностью земли.

На момент публикации заметки сообщений от местных жителей об ощущаемых колебаниях почвы, разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.