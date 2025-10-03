На Камчатке зафиксировали 29 афтершоков магнитудой до 5,5

У берегов Камчатки зафиксировано 29 афтершоков магнитудой до 5,5, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«За сутки произошли 29 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,5. Один из них ощущался жителями края», — говорится в сообщении.

Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

Местным жителям и гостям региона рекомендуют не приближаться к исполинам.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.