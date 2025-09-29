сегодня в 01:38

На Камчатке зафиксировали 13 афтершоков за сутки

На Камчатке зафиксировали 13 афтершоков магнитудой до 5,2, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале .

«За сутки произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них ощущался жителями края.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.