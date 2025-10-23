сегодня в 04:56

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 5,3

У берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 5,3, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС региона.

«За сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок силой до 4 баллов», — говорится в сообщении.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

