На Камчатке во время восхождения на гору погиб турист

Во время восхождения в районе горного массива Вачкажец на Камчатке погиб пенсионер из-за остановки сердца, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Трагический инцидент произошел в субботу в районе горного массива Вачкажец. Мужчина поднимался на гору Летняя Поперечная, когда у него остановилось сердце. Ранее из-за обрыва канатно-кресельной дороги в Кабардино-Балкарской Республике на Эльбрусе застряли еще 25 альпинистов, которые впервые решили покорить гору.