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На Камчатке спасатели добрались до точки, где может находиться пропавший Ан-2

Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Самолета там нет. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета.

После того, как погодные условия позволят вертолету взлететь, спасатели проведут детальный осмотр местности.

Судно следовало по маршруту Мильково-Оссора. В какой-то момент оно пропало с радаров, а экипаж перестал выходить на связь.

По предварительным данным, на борту было 3 человека. Самолет перевозил коммерческий груз.

К месту его жесткой посадки из Петропавловска-Камчатского отправили наземную группировку спасателей. Они выдвинулись на высокопроходимой технике, взяв необходимое снаряжение. Также к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России.