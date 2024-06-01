На Камчатке с переломами ребер в больницу попал глава регионального Минздрава

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков получил серьезные травмы в ДТП во время рабочей поездки в Усть-Большерецкий район, в тяжелом состоянии его доставили в больницу, сообщает Telegram-канал Mash .

По предварительной информации, авария произошла на трассе Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк. Одна из легковушек вылетела на полосу встречного движения и врезалась в другую. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, у двоих из них лишь ссадины.

Александра Гашкова госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительно, у него диагностировали множественные переломы ребер и костей таза. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь главе местного Минздрава.

Известно, что Гашков вместе с заместителем начальника отдела по развитию здравоохранения Денисом Федоровым были в командировке. В обстоятельствах происшествия разбираются компетентные органы.

Ранее в ДТП погиб актер польской адаптации сериала «След» Мацей Люсня. В момент автомобильной катастрофы артист многосерийной киноленты ехал на съемочную площадку.