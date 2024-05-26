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Актер из польской адаптации сериала «След» скончался в ДТП

Актер Мацей Люсня, которого зрители знают по роли в польской адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе. ДТП произошло во время поездки артиста на съемочную площадку, сообщает «Газета.ру ».

Трагедия случилась 23 мая. Актеру было 55 лет.

В 1991 году Люсня кончил Краковскую высшую театральную школу, затем он начал работать в Старом театре в Кракове. С 2004 года актер служил в краковском театре «Комедия».

Люсня сыграл в таких картинах, как «Петля», «Преступники», «Смерть как краюха хлеба», «В добре и зле», «Квартиранты», «След».

Последний сериал, где актер сыграл одну из ролей, является польской адаптацией российского сериала «След».