На Камчатке проснулся Карымский вулкан

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На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана. Высота столба пепла составила 3,5 м, сообщает SHOT .

Извержение произошло в субботу вечером. На опубликованных кадрах с вертолета видно, как в небо из вулкана поднимаются белые густые столбы дыма.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Его активность опасна для местных авиаперевозок.

Высота одного из самых активных вулканов полуострова составляет 1469 метров. Он находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее на Камчатке проснулся вулкан Безымянный, выбросивший столбы пепла на высоту до 11 км. Несколько населенных пунктов оказались покрыты слоем вулканического пепла.