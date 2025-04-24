Фото апокалипсиса: пепел от вулкана засыпал населенные пункты на Камчатке

сегодня в 09:27

На Камчатке проснулся вулкан Безымянный, выбросивший столбы пепла на высоту до 11 км. Несколько населенных пунктов оказались покрыты слоем вулканического пепла, сообщает Baza .

В селах Лазо, Атсалово и Таежный из-за плотного пеплопада сохраняется темнота, хотя ночь уже закончилась.

Очевидцы делятся фото и видео с последствиями извержения вулкана. На кадрах видно густое серое облако пепла, которое полностью закрыло небо, создавая эффект искусственных сумерек. Толстый слой пепла покрыл улицы, крыши домов и транспорт.

Из-за извержения Безымянного объявлен наивысший — красный — код авиационной опасности, что означает угрозу для всех типов воздушных судов. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.