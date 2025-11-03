На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2

сегодня в 23:59

У юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

В населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана на координатах 51.6698 северной широты, 158.3512 восточной долготы, в 156 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 66,5 км.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.