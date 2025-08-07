На Камчатке произошли два землетрясения

Первое землетрясение произошло в 223 км от Петропавловска-Камчатского.

Через 22 минуты произошло второе землетрясение в 328 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 67,7 км.

Ранее участник Научного совета ППК РЭО, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко заявил, что произошедшее 30 июля на Камчатке землетрясение — не первое такое происшествие в истории полуострова. Но последствия у него довольно серьезные: цунами достигло берегов Японии, 4 августа зафиксировано новое землетрясение, активизировались сразу 7 из 30 вулканов.