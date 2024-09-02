На Камчатке нашли разбившийся вертолет с десятками трупов

МЧС: на Камчатке обнаружили разбившийся вертолет с 22 трупами на борту

Спасатели МЧС РФ обнаружили на Камчатке разбившийся вертолет Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Сотрудники МЧС закончили поисковую операцию в зоне, где 1 сентября разбился вертолет. На месте спасатели обнаружили тела 22 человек, 19 из которых были туристами, а еще трое — членами экипажа.

Трупы погибших отправили в Петропавловск-Камчатский. Там проведут опознание.

Ранее на Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8. Вся страна будет скорбеть об умерших 3 сентября.