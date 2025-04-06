На юго-западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами

Вечером 6 апреля на юго-западе Москвы столкнулись коммерческий и городской автобусы, сообщает РИА Новости .

ДТП произошло на улице Грина, в районе дома 1к8. В результате аварии пострадали семь человек.

Причины аварии устанавливаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее в Московской области водитель грузовой фуры нарушил правила и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист не успел остановить локомотив, и произошла авария.