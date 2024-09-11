На юго-востоке Москвы загорелся строящийся жилой дом

сегодня в 13:20

В Москве произошел пожар по адресу: улица Академика Скрябина, д. 25/1. Возгорание началось на втором этаже строящегося жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу и определили место возгорания, после чего принялись тушить пожар. Его удалось ликвидировать.

На месте происшествия работали 26 специалистов. Было задействовано 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в районе парка Победы в столице горел мусор. Пожарные ликвидировали возгорание.