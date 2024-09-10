Пожарные потушили загоревшийся мусор возле столичного парка Победы

сегодня в 12:37

В районе парка Победы в столице горел мусор. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Никто из горожан не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее в Сети распространилось видео пожара, на кадрах которого виднелся густой черный едкий дым, который столбом поднимался в небо в районе московского парка Победы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, очаг пожара находится рядом со строительной площадкой, где возводят новый дом.