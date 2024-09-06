На юго-востоке Москвы иностранец убил 65-летнего сотрудника АЗС

Полиция Москвы провела задержание иностранца, которого подозревает в нанесении травм работнику АЗС на юго-востоке мегаполиса, приведших к смерти. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным «МК», конфликт произошел рядом с заводом Серп и Молот. 65-летний сотрудник АЗС начал ссориться с 28-летним прохожим. Между ними завязалась драка.

В ходе обмена ударами 65-летний сотрудник АЗС умер. Лефортовская межрайонная прокуратура следит за ходом дела.

Ранее приезжие с ножами напали на жителей Ступина по время празднования Дня города. Одного потерпевшего пырнули холодным оружием, а второго ударили по голове бутылкой.