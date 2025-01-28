На юге Москвы пожарные спасли жизнь ребенку

Пожарные спасли жизнь ребенку на юге Москвы

На юге Москвы вспыхнул квартирный пожар во многоэтажном доме. На месте происшествия пожарные спасли ребенка и эвакуировали пять человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Огнем была объята квартира на улице Бирюлевская. Пламя вспыхнуло на шестом этаже дома и начало распространяться.

В ходе тушения пожара огнеборцы спасли несовершеннолетнего и эвакуировали жильцов вышележащих этажей. Пламя удалось погасить усилиями 37 спасателей и девяти спецмашин.

Информации о наличии пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

28 января на юге Москвы также произошел пожар в ангаре на территории таксомоторного парка. Возгорание ликвидировали силами 35 спасателей.