На юге Москвы девушка угрожала взорвать банк

Сотрудники полиции задержали девушку, которая угрожала взрывом в банке на юге Москвы, пишет ТАСС .

Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в помещение банка зашла женщина и, угрожая неустановленным предметом, потребовала передать ей деньги.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, получив отказ, она покинула помещение.

Ранее сообщалось, что взрыв в отделении Газпромбанка на улице Снежной в Москве мог произойти в результате неудачного ограбления.