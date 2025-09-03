«На глазах у воспитанников»: толпа подростков забила детского тренера на Урале

В поселке Верх-Нейвинский Свердловской области толпа подростков напала на детского тренера после сделанного им замечания. Они жестоко избили мужчину на глазах у его воспитанников, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел 1 сентября, когда Александр Пятыгин вместе с детьми отправился на тренировку на спортивную базу. По пути они встретили группу подростков, которые катались на питбайках по лесу.

Тренер сделал ребятам замечание, в ответ те повели себя агрессивно и нахамили ему. Тогда мужчина, заботясь о безопасности своих воспитанников, вытащил у одного байка топливно-заборную трубку. При этом никакого вреда и порчи имущества своими действиями он не нанес — трубку впоследствии вставили назад.

После этого подростки вспылили и заявили, что тренеру «хана». Они окружили Пятыгина, повалили его на землю и начали жестоко избивать. Свои действия ребята снимали на телефон. Избиение происходило на глазах у шокированных воспитанников тренера.

В итоге мужчина получил гематомы, есть подозрение на перелом ребер. В деле разбирается полиция.

