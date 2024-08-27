На еще двух побывавших под Курском иностранных журналистов завели дела
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ФСБ завела дела в отношении еще двух иностранных журналистов за незаконное пересечение границы РФ. Они вели съемку в Судже, сообщает РИА Новости.
Уголовные дела возбудили на журналиста немецкого издания Deutsche Welle* Николаса Коннолли и корреспондента украинского канала 1+1 Натальи Нагорной.
Оба представителя СМИ вели видеосъемку в Суджанском районе Курской области.
Всего с 17 августа подобные дела были возбуждены в отношении 7 зарубежных журналистов.
Ранее МИД РФ выразил итальянскому послу Чечилии Пиччони протест из-за съемочной группы. Итальянские журналисты «РАИ» незаконно проникли в РФ для съемок в Курской области.
*СМИ внесено в реестр иноагентов на территории РФ.