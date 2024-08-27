На еще двух побывавших под Курском иностранных журналистов завели дела Происшествия сегодня в 10:29 Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

ФСБ завела дела в отношении еще двух иностранных журналистов за незаконное пересечение границы РФ. Они вели съемку в Судже, сообщает РИА Новости.