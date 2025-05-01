На экс-главу одесского филиала «Правый сектор»* напали
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Экс-глава одесского филиала террористической организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко рассказал, что на него якобы напали, сообщает РИА Новости.
Он не привел никаких подробностей данного происшествия. При этом некоторые СМИ пишут, что Стерненко ранен.
Ранее глава главного штаба «Правого сектора»* Александр Сачко подчеркнул. что молодежи на Украине необходимо запретить слушать российскую музыку. По его словам, молодым людям также нужно предоставлять украинскую альтернативу.
Также в апреле ВС РФ уничтожили одного из главарей «Правого сектора»* — Василия Малковича с позывным Хорват. Он был подозреваемым по уголовному делу о массовой драке с поножовщиной на украинском горнолыжном курорте Драгобрат в 2016 году.
* Организация запрещена в России как террористическая.