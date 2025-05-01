Экс-глава одесского филиала террористической организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко рассказал, что на него якобы напали, сообщает РИА Новости .

Он не привел никаких подробностей данного происшествия. При этом некоторые СМИ пишут, что Стерненко ранен.

Ранее глава главного штаба «Правого сектора»* Александр Сачко подчеркнул. что молодежи на Украине необходимо запретить слушать российскую музыку. По его словам, молодым людям также нужно предоставлять украинскую альтернативу.

Также в апреле ВС РФ уничтожили одного из главарей «Правого сектора»* — Василия Малковича с позывным Хорват. Он был подозреваемым по уголовному делу о массовой драке с поножовщиной на украинском горнолыжном курорте Драгобрат в 2016 году.

* Организация запрещена в России как террористическая.