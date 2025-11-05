сегодня в 03:41

На борту разбившегося в США самолета находились 3 члена экипажа

На борту грузового самолета, потерпевшего крушение в штате Кентукки, находились 3 члена экипажа, сообщили в пресс-службе логистической компании UPS.

«Самолет MD-11 авиакомпании UPS… с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в Луисвилле…», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в американском Луисвилле, штат Кентукки, разбился самолет.

На опубликованных кадрах виден огромный столб дыма после крушения воздушного судна.

Самолет принадлежал компании UPS. Информация о пострадавших уточняется.

