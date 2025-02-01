сегодня в 04:00

На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек

На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

В самолете находились два пилота, два доктора, пациент и член семьи. Они только вылетели из местного аэропорта перед крушением.

Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским бортом модели Lear 55, он исчез с радаров через 30 секунд после взлета.

Как сообщает SHOT, по предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Воздушное судно упало на жилые дома, в результате произошел пожар.