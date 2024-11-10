На автовокзале в Москве задержали неизвестного мужчину с гранатой
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Неизвестный мужчина пронес гранату на автовокзал «Красногвардейский» на юге Москвы. Его задержали, сообщает РЕН ТВ.
Мужчину остановили при досмотре. На данный момент выясняется, является ли граната боевой.
Ранее в Москве обнаружили розовую гранату под автомобилем Haval. По предварительным данным, снаряд мог оказаться страйкбольным.
Также первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов сообщил, что двое турков хотели войти в мечеть столицы с предметом, похожим на гранату. Позднее в МВД РФ сообщили, что у мужчин с собой был сувенир.