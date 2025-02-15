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На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения. Все объекты с круглосуточным пребыванием людей продолжают работать в штатном режиме, сообщил глава республики Андрей Турчак.

Прошедшей ночью на Алтае произошло землетрясение силой 6,4 балла. Подземные толчки ощущались во всех районах и близлежащих территориях.

«Эпицентр землетрясения находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сегодня в Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех населенных пунктах Кош-Агачского района возможно нарушение водоснабжения. Для этого будут обследованы скважины и организована доставка питьевой воды.

По словам глав региона, с утра во всех районах и в Горно-Алтайске проводится осмотр социально значимых объектов. Были выявлены незначительные повреждения, которые, по предварительной информации, не угрожают целостности зданий.

Турчак добавил, что до конца дня муниципальные власти должны завершить проверку и предоставить данные в оперативный штаб. При необходимости Минстрой республики готов направить специалистов для дополнительных исследований.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло на территории Сочи. Предположительно, эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.