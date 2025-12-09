На 93 км МКАД образовалась пробка из-за аварии

Происшествия

На внешней стороне 93 км МКАД произошла авария. В районе ДТП образовалась пробка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей призвали заранее выбирать пути объезда. Движение в районе 93 км затруднено.

На месте аварии уже работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП уточняются.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее автомобиль марки Ford наехал на 8-летнего мальчика на территории Новой Москвы. Ребенок скончался.

