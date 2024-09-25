На 4 человек возбудили дело после случая эвтаназии в капсуле Sarco в Швейцарии

Четыре человека стали фигурантами уголовного дела после первого случая эвтаназии в капсуле Sarco в Швейцарии. На данный момент они находятся под стражей, сообщает ТАСС .

Отмечается, что капсулой воспользовалась 64-летняя американка. После этого 24 сентября задержали одного из руководителей компании The Last Resort, которая предоставляла услуги по добровольной эвтаназии, двух адвокатов и одного журналиста.

Все они присутствовали при запуске капсулы. Фигурантов обвиняют в подстрекательстве и содействию самоубийству.

Ранее глава МВД страны Элизабет Бауме-Шнайдер заявила, что капсула Sarco нарушает действующее законодательство. Она отметила, что ей нельзя пользоваться.

Кроме того, летом прошлого года прокуратуры нескольких кантонов заявили о возбуждении уголовных дел, если кто-то воспользуется капсулой в их юрисдикции.