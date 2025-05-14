Мышьяк нашли в минеральной воде забайкальского курорта

В одной из двух скважин в Центре медицинской реабилитации «Дарасун» в Забайкальском крае обнаружили мышьяк. Эту воду запретили пить, а также изъяли из магазинов, сообщает Chita.ru .

В центре работают скважины № 12/76 и № 13/81. В апреле текущего года из первой взяли пробу лечебно-столовой минеральной воды. Она не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию мышьяка.

Центр запретил использовать эту воду. Население, администрация, санатории Курорта-Дарасун были проинформированы.

Затем управление Роспотребнадзора провело внеплановую проверку. В воде из первой скважины вновь обнаружили мышьяк. Ведомство выяснило, что центр нарушил кратность проведения производственного контроля качества воды.

Центру выдали предписание устранить нарушения. Также специалисты Роспотребнадзора взяли шесть проб минеральной воды. Мышьяк нашли в воде «„Живая“ вода Забайкалья», группа 4 «А», дата изготовления: 17.02.2025. Ее изъяли из магазинов региона.

Сейчас эту воду не разливают.

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